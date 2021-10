Wekdienst 14/10: Zitting doodgereden motoragent • Televizier-gala in Carré

televizier - ANP/NOS

Goedemorgen! In Rotterdam start de rechtszaak over de dood van motoragent Arno de Korte, de organisatie van de Tour de France onthult de route van de wielerkoers in 2022 en in Carré wordt de Gouden Televizier-Ring 2021 uitgereikt.

Veel wolkenvelden met lokaal wat motregen. Geleidelijk droger met meer zon. Het wordt 16 graden bij een stevige westenwind. Vrijdag start regenachtig, maar in de middag klaart het op. Tijdens het weekend is het vaak droog met zon bij een graad of 15.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De rechtbank in Rotterdam houdt een eerste inleidende zitting over de dood van motoragent Arno de Korte. Het OM verdenkt een 46-jarige vrachtwagenchauffeur van doodslag omdat hij de motoragent opzettelijk zou hebben aangereden op de Waalhavenweg in Rotterdam.

De Tweede Kamer spreekt in commissieverband over klimaat en energie. Het debat zal vooral gaan over de gestegen gasprijzen, die zich komende winter dreigen te vertalen in een fors hogere energierekening voor huishoudens. Het kabinet zint op maatregelen om de pijn te verzachten.

De organisatie van de Ronde van Frankrijk onthult in Parijs de route van de Tour van volgend jaar. Het is al bekend dat de wielerkoers van drie weken op 1 juli 2022 start met een tijdrit in Kopenhagen, gevolgd door twee etappes door Denemarken. De organisatie presenteert ook het parcours van de Tour voor vrouwen.

De Gouden Televizier-Ring wordt uitgereikt in Theater Carré in Amsterdam. De Kinderen van Ruinerwold (BNNVARA), Een Huis Vol (KRO-NCRV) en Mocro Maffia (Videoland) zijn de kanshebbers.

Het wereldberoemde kunstwerk Love is in the Bin van de Britse kunstenaar Banksy gaat onder de hamer. Het schilderij ging tijdens de vorige veiling in 2018 onaangekondigd door een versnipperaar die verstopt was in de lijst. Wat heb je gemist? Bij ruim een derde van de restaurants en cafés wordt niet gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat er grote verschillen zijn tussen bioscopen, stadions en concertzalen, waar ruim 80 procent van de bezoekers om een bewijs van herstel of vaccinatie wordt gevraagd. In kantines, cafés en restaurants, ligt dat zo'n 20 procent lager. Volgens Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, gaat het in de meeste gevallen wel goed. "Maar als het niet druk is in je zaak en iemand moet naar het toilet, dan snap ik dat je niet gaat controleren." Ander nieuws uit de nacht: Vijf doden en twee gewonden bij aanval door man met pijl en boog in Noorwegen: de twee gewonden zijn er ernstig aan toe, de verdachte is opgepakt. De politie sluit terrorisme niet uit.

'KPMG zeer kritisch op Nederlandse corona-aanpak': er zijn in Nederland meer doden gevallen omdat er beleid werd gemaakt op basis van het aantal ziekenhuisopnames, in plaats van het aantal besmettingen. Daardoor werd volgens het bureau vaak te laat ingegrepen.

VN-onderzoeker: Noord-Koreanen dreigen te bezwijken aan hongersnood: door de pandemie is er een groeiend tekort aan voedsel, onder meer doordat de import van kunstmest en andere landbouwproducten uit China achterblijft. Internationale sancties, onder meer opgelegd door de Verenigde Naties, dragen bij aan die importproblemen.

En dan nog even dit: Amper een maand nadat de Nederlandse klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh door Time Magazine werd uitgeroepen tot een van de honderd invloedrijkste mensen van 2021, is hij overleden aan de gevolgen van kanker. Van Oldenborgh ontwikkelde onder meer een website die grote aantallen klimaatstatistieken toegankelijk maakt. Ook onderzocht hij klimaatveranderingen en de rol die die spelen bij ingrijpende weerrampen. Ook vanuit het ziekenhuis bleef Van Oldenborgh actief. Hij werd 59 jaar. Afgelopen zomer deed hij onderzoek naar de extreme hitte in het westen van de Verenigde Staten:

