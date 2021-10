Boodschappenkarretjes denderen webwinkel top-10 in

Online boodschappendiensten Picnic en HelloFresh zijn nieuw in de top-10. Vorig jaar stonden die bedrijven respectievelijk op 11 en 20. Ook Crisp - een relatieve nieuwkomer - zag zijn verkopen in één jaar tijd verzevenvoudigen (tot 105 miljoen euro) en staat inmiddels op plek 38.

In de Twinkle100, een jaarlijkse lijst met de grootste internetwinkels van Nederland, staat na Bol.com en Coolblue Albert Heijn op plek 3, als supermarkt met de meeste online verkoop. In 2020 steeg de omzet met 80 procent naar ruim 1,2 miljard euro. Concurrent Jumbo staat op de zevende plaats en kreeg er 44 procent aan omzet bij.

De 250 grootste webwinkels van Nederland hebben afgelopen coronajaar 45 procent meer omzet binnengehaald. Vooral supermarkten als Albert Heijn, Jumbo en Picnic deden het online bovengemiddeld goed. Het aantal boodschappenbezorgers in de top-10 van grootste webshops is gestegen van twee naar vier.

Laurens Sloot, hoogleraar Ondernemerschap en Detailhandel, kijkt er wel van op dat de online supers juist afgelopen jaar zo enorm zijn gegroeid. "Het waren immers juist de supermarkten die openbleven tijdens de lockdowns. Maar toch hebben toen heel veel mensen het online boodschappen doen ontdekt. In 2020 groeide het marktaandeel van online in food van 3,5 naar 7 procent. Nu zie je het weer ietsjes zakken, omdat vooral gevaccineerde ouderen nu weer meer naar de fysieke winkel durven."

'Geen euro winst'

Overigens maken de online supermarkten nog steeds geen euro winst, zegt Sloot in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is nog steeds een drama. Al die systemen zijn nog verliesgevend. Maar ja, niemand wil die omzet missen. Dus niemand trekt de stekker eruit. Ook omdat de verwachting is dat de online verkopen verder doorgroeien naar 10 procent in 2025 en 15 procent in 2030. De supers gokken er ook op dat ze uiteindelijk bezorgkosten kunnen gaan berekenen of iets hogere prijzen voor de producten op internet."

En hoe zit het eigenlijk met de duurzaamheid? "Nou ja, zoals bijvoorbeeld Picnic dat doet - in twee uur tijd twaalf klanten beleveren - scheelt als footprint 30 procent als je dat vergelijkt met het alternatief: dat twaalf mensen heen en weer rijden naar de supermarkt. Er is één maar: als die mensen in plaats van een retourtje supermarkt hun tante in Dokkum gaan bezoeken, wordt de footprint natuurlijk weer een heel ander verhaal. Dus ze moeten dan wel thuis op de bank blijven zitten."

Andere harde stijgers

Ook verkopers van bloemen en planten hebben een sterk jaar achter de rug. Zo vervijfvoudigde de online omzet van Intratuin. Bedrijven die meubels en andere spullen voor huisdecoratie verkopen, haalden gemiddeld 92 procent meer omzet.

Er waren ook bedrijven die minder hard groeiden dan de rest. Verschillende kledingmerken hadden afgelopen jaar relatief een bescheiden groei.