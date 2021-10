'Kleine groep ondernemers in problemen door einde Tozo-steun'

Slechts een beperkte groep ondernemers komt financieel in de problemen door het stopzetten van de coronasteun voor zelfstandigen, de zogeheten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, Tozo. Dat concludeert ABN Amro uit hun analyse naar de impact van het stopzetten van die regeling.

"Er is een kleine groep zelfstandigen die de afgelopen 12 maanden constant Tozo-steun had. Die groep van ongeveer 17.000 ondernemers kon ook in september niet rondkomen zonder de steun. Toch is er nog niet per se man over boord, want we zien in onze data dat zij net als veel mensen extra hebben kunnen sparen. Daarbij is er nog sectorspecifieke steun", zegt Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro.

Regeling werkte goed

Door de Tozo kregen ondernemers een aanvulling van het inkomen tot het sociaal minimum als hun opdrachten sinds de coronapandemie wegvielen. 1 oktober stopte de overheid met alle coronasteun, waaronder de Tozo. Alleen de culturele en creatieve sector krijgen nog extra geld.

De bank berekende op basis van stortingen op rekeningen van ondernemers dat 1 procent van alle ondernemers structureel gebruikmaakte van die coronasteun in september. In het begin van de coronacrisis was dat nog 18 procent, ruim 323.000 ondernemers.

"De steun heeft het inkomensverlies sterk opgevangen en daar was het ook voor bedoeld. De regeling heeft vooral goed gewerkt voor ondernemers tijdens de eerst lockdown in april tot en oktober vorig jaar", zegt Phlippen.

Het zijn vooral de ondernemers in de horeca, de transport en de cultuursector die nog wel steun nodig hebben, omdat die nog met restricties te maken hebben. De bank verwacht dus nog wel faillissementen, omdat onder andere het aantal faillissementen kunstmatig laag is gehouden door de coronasteun het afgelopen jaar.

Taxibranche

Ook verwacht Phlippen dat ondernemers met hoge schulden het bedrijf uiteindelijk toch niet overeind kunnen houden.

"Er zullen heus bedrijven failliet gaan nu de steun is beëindigd. Als de vraag van reizigers niet terugkeert, dan kan faillissement onafwendbaar zijn. Neem bijvoorbeeld de taxibranche, die hadden het al lastig voor corona, maar daar wordt na corona minder gebruik van gemaakt zolang mensen minder van huis naar werk bewegen."

De hoofdeconoom ziet wel noodzakelijke aanpassingen na corona aankomen, omdat niet levensvatbare ondernemingen niet in stand gehouden moeten worden met overheidsgeld. "Maar ik verwacht zeker geen dramatische faillissementsgolf."