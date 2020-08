Grote goudvondst bij Venloos afvalbedrijf was helemaal geen goud

Bij een inval in een recyclingbedrijf in Venlo vorige maand zijn geen honderden kilo's goud ter waarde van miljoenen euro's in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie zei destijds dat het om goud ging, maar komt daar van terug.

"Bij nader onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut is gebleken dat het toch niet om goud ging maar andere metalen," stelt het OM nu, zonder te zeggen om wat voor metalen het dan wel gaat.

Advocaat Marcel Heuvelmans zette direct na de inval al vraagtekens bij het in beslag genomen metaal. "Mijn cliënt heeft hier met verbazing op gereageerd", zei hij toen. Volgens hem ging het om messing.

Sportwagens en dure horloges

De politie viel het Venlose bedrijf op 15 juli binnen, samen met de FIOD en justitie. Het onderzoek richtte zich op witwassen, heling, valsheid in geschrifte en het overtreden van de milieuregels,

FIOD en politie legden beslag op drie woningen, administratie, honderden kilo's metaal, 450.000 euro contant geld, dure sportwagens en verder op zeventien luxe horloges. Ook vonden de opsporingsdiensten er gestolen goederen zoals metalen platen. Daarnaast moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie een container met verouderde munitie en mortieren ontmantelen.

Het in beslag genomen metaal is inmiddels teruggegeven aan het recyclingbedrijf, schrijft 1Limburg. De eigenaren worden nog steeds verdacht van witwassen. Het onderzoek daarnaar loopt nog.

De hoofdverdachte in de zaak zit nog steeds vast op verdenking van verboden wapenbezit, heling en het voorhanden hebben van drugs.