Gekoesterde wens: 'Nu kunnen jongens én meisjes dromen van de gele trui'

2002: Leontien Zijlaard-Van Moorsel draagt de gele leiderstrui in de Tour Feminin - ANP

Voor veel profwielrensters komt donderdag een lang gekoesterde wens een stapje dichterbij. In Parijs wordt vanaf 11.30 uur het parcours van de eerste 'Tour de France Femmes' gepresenteerd. Een volwaardige etappekoers van acht dagen, die ook nog het stempel van de grootste ronde ter wereld meekrijgt. "Nu kunnen jongens én meisjes dromen van de gele trui", verwoordde Marianne Vos het treffend eerder dit jaar. Gelijke rechten Wat voor de presentatie al duidelijk is: op zondag 24 juli 2022 wordt in Parijs de eerste etappe verreden, vlak voordat de mannen beginnen aan hun laatste Touretappe naar de Champs Élysées. Vos was erbij in 2009, toen de 'Tour Feminin' ter ziele ging. De nu 34-jarige Jumbo-Visma-renster werd derde, een halve minuut achter winnares Emma Pooley. Maar Vos wilde niet dat die vier weinigzeggende etappes haar laatste omwentelingen waren in een Tour voor vrouwen.

2014: Marianne Vos bij de aankondiging van La Course - AFP

Ze bleef zich na 2009 hardmaken voor een nieuwe variant, een waarin voor vrouwen een serieus parcours werd uitgestippeld. En Vos tekende een petitie, samen met onder anderen Pooley en nog meer voorvechtsters voor gelijke rechten (lees: wedstrijden). Het resultaat? Er kwam een tussenvariant met eendagswedstrijd La Course. Dat was al winst voor het vrouwenpeloton. Vos herinnert het zich nog goed. "Dat was heel speciaal. Ik weet nog hoe geweldig het voelde dat we met het peloton over de historische straten van Parijs fietsten, voor het oog van de hele wereld. Ik kende de aankomst op de Champs Elysées alleen van televisie en nu reden we er zelf."

2014: Vos klopt Wild op Champs Élysées - NOS

La Course evolueerde, soms was het een meerdaagse wedstrijd van twee of drie etappes, maar verder reikten de mogelijkheden van de ASO de laatste jaren niet. Tot nu. In juni bracht de Tourorganisator het nieuws naar buiten dat er een volwaardige koers voor vrouwen komt onder dezelfde naam. De organisator spreekt zelf bewust niet van een rentree van de Tour Feminin, die in het verleden tweemaal werd gewonnen door Leontien van Moorsel, maar benadrukt dat het een nieuwe koers is. "Een wedstrijd die het label zal dragen van de grootste wedstrijd ter wereld: de Tour de France. Met dezelfde regels, waardes en symbolen als de mannenkoers." Vier jaar Wat nu al vaststaat: het zal geen eenmalige rentree zijn, maar van onbepaalde tijd is ook nog niet direct sprake. De ASO is een contract aangegaan voor vier jaar met online platform Zwift, dat titelsponsor wordt. Officieel heet de wedstrijd 'Tour de France Femmes avec Zwift'.

In 1992 en 1993 zegeviert Van Moorsel in de Tour Feminin - NOS

ASO-baas Christian Prudhomme: "De meeste vrouwenwedstrijden draaien verlies. Dat zal waarschijnlijk niet het geval zijn, althans dat hoop ik dan, voor de Tour. Maar dat is meteen de reden dat we Zwift in de naam opnemen", zegt hij tegen het Franse RMC. "Het is niet alleen reclame dat Zwift in de naam is opgenomen. Deze sponsor maakt het mogelijk om break-even te draaien." Ook de trouwe sponsors van de mannenkoers zullen aan boord stappen, is de verwachting. Prudhomme besluit met een winstwaarschuwing: "We kunnen zeggen dat we een aantal jaar investeren, maar als we ieder jaar verlies maken kan het op een gegeven moment niet doorgaan."

2018: Van Vleuten klopt Van der Breggen in onwaarschijnlijk slotstuk - NOS

Waar het achtdaagse evenement na Parijs heen zal rijden, wordt donderdagochtend door de nieuwe koersdirectrice Marion Rousse geopenbaard. De Française is commentatrice van de Franse televisie bij mannenwedstrijden en ook betrokken bij de organisatie van enkele andere Franse wedstrijden. "Toen ik een klein meisje was, keek ik vol bewondering naar de Tour op televisie. En toen ik mijn eigen wielercarrière begon, dacht ik dat ik nooit de gelegenheid zou krijgen er zelf aan mee te doen. Nu ben ik trots dat ik de Tour de France Femmes avec Zwift mag besturen. We willen er alles aan doen om jonge meisjes te laten dromen er later zelf aan mee te doen." Giro Rosa mislukte Die andere etappekoers voor vrouwen, de Giro Rosa, kreeg het niet voor elkaar elke etappe live uit te zenden, waardoor die wedstrijd in 2021 uit de WorldTour werd gehaald. Rousse: "Het ontbrak nog aan een belangrijke etappewedstrijd met echte media-aandacht. Nu ik deze baan heb aangenomen, wil ik ervoor zorgen dat het publiek deze wedstrijd steeds weer terug zal willen zien. En ook zo lang mogelijk, want het idee is niet om er een wedstrijd van slechts twee of drie edities van te maken." Gefluisterd wordt dat de finish op 31 juli op de top van La Planche des Belles Filles zal zijn, 'de plank van de mooie meisjes'.