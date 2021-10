OM eist voorwaardelijke celstraf in #MeToo-zaak Belgische tv-maker Bart de Pauw

Het Belgische Openbaar Ministerie heeft een jaar voorwaardelijke celstraf geëist tegen televisiepersoonlijkheid Bart de Pauw. De presentator, acteur en programmamaker stuurde jarenlang honderden opdringerige en soms expliciete berichten naar vier actrices, twee stylistes en drie stagiaires. Ook vier andere jonge vrouwen worden in de zaak tegen De Pauw genoemd.

Op de eerste dag van de zaak kwamen zowel het OM als de advocaten van de vrouwen aan het woord. De advocaten en het OM schetsten het beeld van een man die structureel vrouwen bestookte met ongewenste sms'jes.

Zo schreef hij berichten als: "Ik vind dat ge der trouwens geweldig sexy uitziet... Ik word er wat broeierig van...". Ook bleef hij doorgaan, ook als zijn avances werden afgewezen. Naar een actrice stuurde hij bijvoorbeeld: "Ik vind je zo lekker. Ik zit weer in zo'n zone dat ik niet mag zeggen wat ik denk of voel, want dat is ongepast. Ik vind je zo smoking hot. Ik zou je willen neuken."

Ook zou De Pauw bij de huizen van sommige vrouwen langs zijn geweest en zou hij tijdens een werkreis in het bed van een van de vrouwen zijn gaan liggen.

Weinig berouw

Tot nu toe heeft De Pauw weinig berouw getoond, zeiden zowel de advocaten als het OM. Een van de advocaten van de vrouwen benadrukte dat het nooit tot een rechtszaak had moeten komen, maar dat het toch noodzakelijk is omdat pogingen tot bemiddeling door De Pauw werden afgewezen. De Pauw houdt vol dat hij slechts sms'jes heeft verstuurd op een "flirterige" toon.

De officier van justitie zei niet uit te zijn op een gevangenisstraf, maar liever te zien dat de televisiepersoonlijkheid bijvoorbeeld "een cursus slachtofferinzicht en psychologische begeleiding" krijgt. "Dit dossier draait om erkenning, niet om een gevangenisstraf. Hij is al zeer zwaar maatschappelijk gestraft", stelde het OM.

"De Pauw is geen monster. Hij komt eerder over als iemand met een zielige kant. In bepaalde opzichten vergelijkbaar met enkele van zijn typetjes", stelde de officier van justitie. "Dat maakt hem menselijker, maar niet onstrafbaar. Ook een zielig persoon kan zeer veel onrust veroorzaken."

Bekende presentator

De 53-jarige De Pauw is een in Vlaanderen zeer bekende presentator en maker van humoristische televisieprogramma's. Omroep VRT zegde in november 2017 de samenwerking met De Pauw op na klachten over grensoverschrijdend gedrag door meerdere vrouwen.

Donderdag gaat de zaak verder. Dan komen de advocaten van De Pauw aan het woord.