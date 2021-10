Reddingsoperatie voor zeldzaam plantje bij Epe

Zowel de zaden als de planten worden teruggezet in het natuurgebied. "Alleen al de pollen zullen de populatie van de kleine valeriaan enorm vergroten en helpen om de plant voor de toekomst te behouden in dit gebied", aldus De Bonte.

In een poging om de plant in het veengebied een handje te helpen, zijn het afgelopen jaar stekjes van het kruid in een kas opgekweekt en vermeerderd, meldt Omroep Gelderland . "Door een klein beetje materiaal uit de natuur te verzamelen en vervolgens zorgvuldig te stekken, is het gelukt om circa 100 forse nieuwe pollen te kunnen kweken in de kas. Deze hebben vervolgens gebloeid en kon er zaad worden verzameld", vertelt ecoloog André de Bonte.

De kleine valeriaan (Valeriana dioica) kwam vroeger veel voor in Nederland, maar staat nu op de zogenoemde Rode lijst van planten. Die planten zijn aangemerkt als kwetsbaar of zelfs bedreigd. Een paar jaar geleden werd de zeldzame plant ontdekt in het Wisselse Veen.

In natuurgebied het Wisselse Veen bij Epe zijn vanmiddag gekweekte stekken van de bedreigde kleine valeriaan teruggeplant. Natuurorganisatie Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) spreekt van een succes. "Dankzij dit project heeft de kleine valeriaan in het Wisselse Veen een flinke impuls gekregen."

Vandaag zijn er stekjes en zaden van de zeldzame kleine valeriaan terug geplant in het Wisselse Veen #rodelijst soort #reddingsplan #succesvol . Hierdoor is er meer kans op behouden van deze zeldzame plant #glk #natuur en #erfgoed #biodiversiteit Met dank aan @natuurbalans en @wur pic.twitter.com/X2M5hukvWY

Weinig groeiplaatsen over

De kleine valeriaan kwam vroeger veel voor in Nederland. De plant deed het goed op plaatsen waar water van goede kwaliteit aan de oppervlakte komt en waar de bodem niet heel voedselrijk is. Volgens het GLK zijn de laatste decennia veel van dit soort gebieden in Nederland verdwenen, waardoor er nog maar weinig groeiplaatsen voor de kleine valeriaan over zijn.

Het Wisselse Veen is volgens het GLK een geschikt gebied voor de plantensoort. "In twintig jaar tijd is het gebied veranderd van een landbouwgebied tot één van de meest kostbare natuurgebieden op de Veluwe."

Een keer per jaar wordt in de zomer het grasland in gebied gemaaid. Het maaisel blijft niet in het gebied achter, maar wordt afgevoerd. "Gevolg hiervan is dat de grond verschraalt oftewel voedselarmer wordt, waardoor bijzondere planten kunnen ontwikkelen en groeien."