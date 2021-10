Burgemeester 'heel boos' over noodsituatie asielzoekers: 'Nederland laat Ter Apel zitten'

De fractievoorzitters van de gemeente Westewolde zijn vanavond bijeen gekomen voor een speciale vergadering over de noodsituatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Burgemeester Jaap Velema noemt de situatie, waarbij asielzoekers op de grond moeten slapen omdat er geen plek meer is, onacceptabel. Hij wil hulp van Den Haag.

Vorige week moesten asielzoekers op stoelen en stretchers slapen omdat de toeloop groter was dan het centrum aankon.

Velema maakt zich grote zorgen om de situatie. "Vorige week zaten we in de situatie waarbij uiteindelijk 600 mensen in de opvang hebben geslapen. Terwijl er normaal 100 mensen kunnen verblijven, met een uitloop naar 250", zegt hij in Nieuwsuur. "Daarnaast sliepen ook nog 150 mensen in de kantoren en wachtruimtes van het IND."

Het probleem is ontstaan doordat het aantal mensen dat zich meldt bij het centrum heel plotseling is opgelopen. Het zorgt voor grote drukte. "Je komt binnen, meld je bij de IND en gaat vervolgens door de gezondheidscheck. Dan ga je naar de nachtopvang, de volgende dag kom je in het asielzoekerscentrum. Als zo'n proces vastloopt omdat er te veel mensen komen of omdat het misloopt, krijg je een ophoping in de nachtopvang."

Volgens Velema is dat niet alleen ernstig voor de mensen die worden opgevangen, maar ook voor de medewerkers en de beveiliging. "Het is een onacceptabele situatie."

Den Haag wijst naar COA

Het COA zegt duizenden extra plekken te regelen, maar wel pas vanaf november. Burgemeester Velema heeft contact gezocht met Den Haag voor meer hulp. Die reageren volgens hem met "begrip" maar vervolgens wel weer met een verwijzing naar het COA. Staatssecretaris Broekers-Knol heeft dinsdag aangegeven dat er vanaf november 3000 plekken bij komen.

Deze asielzoekers vertellen aan Nieuwsuur dat het nog steeds erg druk is: