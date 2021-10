'Er ontstaat een klimaat waarin politici permanent angstig moeten zijn'

Sinds september zijn er zeker elf mensen opgepakt in verband met, of veroordeeld wegens bedreiging van demissionair premier Rutte. En vandaag werd duidelijk dat afgelopen zomer nog een man uit Amsterdam is gearresteerd, omdat hij mogelijk een moordaanslag op Rutte wilde plegen.

Al die gebeurtenissen passen binnen de trend dat het aantal geregistreerde bedreigingen tegen politici de laatste jaren is gestegen. In 2016 stelde het Team Bedreigde Politici (TBP) 65 strafbare bedreigingen vast. In 2017 waren dat er 90, het jaar erop 362 en in 2019 waren het er 206.

'Toename in coronatijd'

Een compleet cijfer over 2020 is er nog niet, omdat van meldingen eerst moet worden vastgesteld of het daadwerkelijk gaat om strafbare bedreigingen. "Je ziet al wel dat het in coronatijd is toegenomen", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Den Haag op basis van de voorlopige cijfers over 2020. "Geen exponentiële toename, maar wel een toename."

Die stijging kan niet los worden gezien van de coronapandemie, zegt veiligheidsdeskundige Jelle van Buuren. Want met alle lockdowns, de avondklok, coronapas en vele andere ingrijpende maatregelen is het volgens hem een tijd van ongekende sociale verandering. "Daar laten sommige mensen zich heel fel over uit en ze zwepen elkaar op via sociale media."

Hij verwijst naar rapporten van bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Daarin wordt ook gewezen op de grote maatschappelijke onrust die is aangewakkerd door het coronavirus.