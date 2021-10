Star Trek-acteur William Shatner (90) de ruimte in, 'vooral pr-offensief van Bezos'

William Shatner (links) wordt bij zijn terugkomst op aarde begroet door Blue Origin-oprichter Jeff Bezos - AFP

De 90-jarige Star Trek-acteur William Shatner heeft vandaag een korte ruimtevlucht gemaakt. Hij deed dat in een capsule van Blue Origin, het bedrijf van miljardair Jeff Bezos. Shatner werd daarmee de oudste persoon ooit in de ruimte. Shatner en drie andere passagiers stapten woensdagochtend (lokale tijd) in Texas in een raket, werden gelanceerd naar een hoogte van 106 kilometer en landden ongeveer tien minuten later weer in de buurt van het lanceerpunt. Zo verliep de korte ruimtereis van 'Captain Kirk':

Star Trek-acteur William Shatner nu echt de ruimte in - NOS

Voor veel fans van sciencefictionfilms is Shatner een van de filmische ruimtevaarticonen. Tussen 1966 en 1994 speelde hij de rol van captain James T. Kirk in de oorspronkelijke Star Trek-televisieserie en Star Trek-films. Kirk was de kapitein van het ruimteschip USS Enterprise en beleefde met zijn bemanning vele avonturen op fictionele planeten en in de ruimte. Om juist Shatner mee te nemen op de tweede bemande commerciële vlucht van Blue Origin, was vooral een manier om aandacht te genereren voor het bedrijf, zegt Ronald Klompe, ruimtevaarthistoricus bij het Nationaal Ruimtevaart Museum.

William Shatner (derde van rechts) op een publiciteitsfoto voor de film Star trek VI (1991) - EPA

Op de eerste bemande ruimtevlucht van Blue Origin in juli ging onder anderen Bezos mee, maar ook de 82-jarige oud-vlieginstructrice van NASA Wally Funk. Zij was op dat moment de oudste persoon in de ruimte. Aan boord was toen ook de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen, die de jongste mens in de ruimte werd. "Deze tweede vlucht met Shatner is net als die eerste vlucht met Bezos en Funk aan boord in hoge mate een pr-stunt", stelt Klompe. "Doorgaans werkt zo'n pr-offensief goed voor de verkoopcijfers. Zeker bij de eerste vijf vluchten moet je dat doen. Dan word je een beetje een 'household brand' in de ruimte. Als die vluchten met beroemdheden vlekkeloos verlopen, dan laat je een indruk achter. Dan begint het zichzelf meer te verkopen." Volgens de ruimtevaarthistoricus heeft het bedrijf die aandacht zeker nog nodig. Concurrent Virgin Galactic, van miljardair Richard Branson, begon al jaren geleden met de verkoop van kaartjes voor zijn korte ruimtevluchten en heeft al ruim zeshonderd kaartjes verkocht. Daarvoor telden consumenten ongeveer 380.000 euro neer. Blue Origin, dat ongeveer dezelfde prijzen vraagt, begon pas dit jaar met het aanbieden van tickets voor de korte ruimtevluchten.

'Giftige bedrijfscultuur' Positieve pr kon het bedrijf waarschijnlijk ook om andere redenen wel gebruiken, want de afgelopen maanden was Blue Origin meerdere malen negatief in het nieuws. Zo berichtte The Washington Post onlangs over de "giftige autoritaire bedrijfscultuur" die binnen het bedrijf zou heersen. Ook tekende het bedrijf van Bezos bezwaar aan tegen NASA, wat het imago van het bedrijf geen goed deed, denkt Klompe. NASA besliste in april dat concurrent SpaceX van medemiljardair Elon Musk het alleenrecht kreeg om het voertuig te bouwen waarmee de Amerikanen terug willen keren naar de maan. "Met name in de Amerikaanse ruimtevaartwereld wordt dit bezwaar gezien als een kinderachtige actie en dat sijpelt ook door naar het grote publiek. Dus heeft het bedrijf weer goede pr nodig."