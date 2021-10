Brand neemt revanche op Vos op modderig WK-parcours in Fayetteville

Lucinda Brand na haar zege in de tweede wereldbekerwedstrijd in Fayetteville. - NOS

Lucinda Brand heeft in het Amerikaanse Fayetteville de tweede wereldbekerwedstrijd in dit nog prille veldritseizoen gewonnen. Op het parcours waar eind januari het WK zal worden verreden, nam de regerend wereldkampioene revanche op Marianne Vos. "Zo zie je dat de weersomstandigheden alles anders kunnen maken", vertelde Brand na de finish. "Ik wist niet echt hoe ik van Marianne Vos af moest komen, maar in de afdaling had ik opeens een gat. Ze maakte een schuivertje ofzo, tenminste dat zei ze. Maar ik ben heel blij met deze zege."

Afgelopen zondag had Vos na een verbeten strijd in de finale van de eerste wereldbekerwedstrijd in Waterloo, Iowa, nog afgerekend met Brand. Ook nu leek het uit te lopen op een duel tussen beide matadoren op een pijlsnel parcours. Het met vele miljoenen dollars aangelegde Centennial Park was bij de verkenning vooral een stoffige, rotsachtige piste. De lange klim met een piek van 15 procent stijging zou voor een schifting moeten zorgen. "Een racebaan", zo zei Vos vooraf. Maar omdat de sluizen opengingen boven Arkansas werd de wereldbekerwedstrijd in Lafayette een klassieke uitputtingsslag in de modder. Goede start Vos Vos kende een uitstekende start, nam meteen het initiatief op de steile klim en ging ervandoor met de Hongaarse Kata Blanka Vas. Brand kwam zoals vaker wat trager uit de startblokken, maar wist met een stevige krachtsinspanning het gat te dichten.

Marianne Vos trotseert de modder bij de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. - NOS

Denise Betsema, de nummer drie van Waterloo, sloop mee in het wiel van Brand, maar moest in de tweede ronde toch een gaatje laten. Zo kwamen Vos en Brand al in de tweede ronde samen op kop. Vos koos vervolgens het wiel van Brand, die zonder omkijken tempo bleef maken. Tot de wereldkampioene in de derde ronde een stuurfoutje maakte in een glibberige bocht en onderuit ging.

Lucinda Brand valt halverwege de wereldbekerveldrit in Fayetteville, Marianne Vos kan haar nog net ontwijken. - NOS

Voor Vos was dat het sein om haar rivale onder druk te zetten. Het duurde bijna een ronde, maar toch wist Brand zich terug te knokken en opnieuw nam ze gedecideerd de kop. Buiten beeld sloeg in de laatste ronde ook het noodlot toe bij Vos, want opeens had Brand een aanzienlijke voorsprong op haar concurrente. Terwijl Brand onverstoorbaar door bleef stampen, zakte Vos verder weg.

Lucinda Brand heeft een gat geslagen met Marianne Vos, die Denise Betsema in haar rug voelt. - NOS

Alsof ze net Parijs-Roubaix hadden gereden, zo kwamen de veldrijdsters over de finish. Brand zegevierde, voor Betsema en de Amerikaanse Clara Honsinger. Vos eindigde als vierde, voor de jonge Puck Pieterse. "Ik maakte een slippertje in de afdaling", bevestigde Vos na afloop. "En daarna was ik mijn ritme kwijt."