Wit-Russische oppositieleider Tichanovskaja: 'Ga massaal vreedzaam demonstreren'

Ook bedankt ze haar achterban. "We hebben het onmogelijke gedaan. Een half jaar geleden had niemand verwacht dat we het zouden opnemen tegen de oude machthebbers." Ook zegt ze dat het geweld in de straten van Minsk onacceptabel is.

De nieuwe oproep is opvallend, want dinsdag las ze een verklaring voor waarin ze de demonstranten juist opriep zich bij de verkiezingsuitslag neer te leggen. Het is niet duidelijk onder welke omstandigheden ze die verklaring voorlas. Haar man, een bekende blogger en politicus, zit in Wit-Rusland in de gevangenis. Wit-Russische autoriteiten ontkennen dat ze onder druk is gezet.

Dinsdag bleek dat Tichanovskaja was uitgeweken naar Litouwen, nadat ze maandag nog protest had aangetekend tegen de verkiezingsuitslag. In een andere videoboodschap zei ze: "God verhoede dat jullie zo'n keuze moeten maken als waarmee ik werd geconfronteerd."

Stakingen

De protestacties tegen de verkiezingsuitslag gaan intussen door en hebben zich verspreid over meerdere steden in Wit-Rusland. Er is ook opgeroepen tot stakingen. President Loekasjenko reageerde daarop door te zeggen dat stakingen een "heel negatieve invloed hebben op de toekomst van bedrijven". Hij zei dat bij een bijeenkomst over de industriële sector in het land.

Loekasjenko begon met het tegenspreken van geruchten dat hij het land zou hebben verlaten: "Ik leef nog steeds en ben niet in het buitenland, zoals sommigen zeggen."