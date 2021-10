Paul Verhoeven over 'politiek incorrecte' film: 'Pornografie? Wat een onzin'

De nieuwe film, een Frans-Nederlandse coproductie, is gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit de 17e eeuw, waarin een non een relatie krijgt met een andere vrouw. Veel seksscènes en met name het stukje met een houten Maria-dildo zorgen voor opschudding.

Een "politiek incorrecte provocateur". Zo noemen recensenten Paul Verhoeven nadat zijn nieuwe film Benedetta in première ging. De film zorgt voor de nodige ophef : in New York demonstreerden mensen, en in Rusland is de film zelfs verboden voor bioscopen.

Naast seks, is de Rooms-Katholieke Kerk een belangrijk thema in de film. De kerk wordt scherp bekritiseerd. "Of er iets moois is aan het geloof? Nee, ze denken dat ze God vertegenwoordigen toch? En dat ze weten wat God wil? Dat is natuurlijk onzin, ze weten niks", zegt Verhoeven.

Verhoeven: "Langzamerhand wordt duidelijk wat de kerk eigenlijk allemaal heeft uitgevoerd. Alle verschrikkelijke dingen zoals inquisitie, kruistochten en pedofilie. Ik begrijp niet dat de kerk er überhaupt niets over zegt."

Filmdwang

Verhoeven is 83 jaar oud en heeft een hele rits aan (internationaal) succesvolle films op zijn naam staan. Maar tijd om te stoppen, dat is het zeker niet. Nadat een recente heupoperatie bijna verkeerd afliep, is zijn wil om door te gaan, groter dan ooit. "Het is allemaal goed afgelopen, maar het laat wel een enorme ravage achter, voor m'n zelfvertrouwen en voor het vertrouwen in m'n lichaam."

"Ik merk dat dat gevoel weggaat, als ik aan een project werk", zegt hij. "Ik ben bijna gedwongen om aan een nieuwe film te werken, omdat anders de dreiging van de dood als een schaduw over me heen valt."

En dus is Verhoeven alweer druk met een nieuwe film. "Het wordt een thriller, die zich afspeelt in Washington. Een politieke thriller met geweld, doden en seks. Een Amerikaanse versie van Benedetta."

Bekijk hier de trailer van Benedetta, die vanaf donderdag te zien is in de Nederlandse bioscoop: