Hockeysters starten Pro League op feestavond met zuinige zege op België

De Nederlandse hockeysters zijn de derde editie van de Pro League begonnen met een zege op België. In de eerste wedstrijd sinds de gewonnen olympische finale in Tokio had Oranje genoeg aan twee bevliegingen om de zuiderburen met 2-0 aan de kant te zetten.

Na afloop van het moeizame duel werden de speelsters voor ongeveer 4.000 fans in Amstelveen gehuldigd voor het behalen van olympisch goud.

Veel afwezigen

Oranje trad wegens diverse redenen aan zonder de olympiërs Xan de Waard, Maria Verschoor, Frédérique Matla, Josine Koning, Laurien Leurink, Felice Albers, Malou Pheninckx, Caia van Maasakker en Lauren Stam.

