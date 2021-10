Invallen in Limburg, Brabant en België bij drugsonderzoek: tien aanhoudingen

In het kader van een groot drugsonderzoek heeft de politie vanochtend invallen gedaan in woningen en loodsen in Limburg, Brabant en België. Daarbij zijn tien verdachten aangehouden voor de handel in en productie van synthetische drugs.

De politie kwam de verdachten op het spoor door het kraken van versleutelde berichtendiensten als EncroChat, Sky ECC en Anom. Bij de invallen en doorzoekingen waren 170 agenten van de Belgische en Nederlandse politie betrokken.

In totaal deed de politie invallen in tien woningen, waarvan zes in Weert en de andere in Maastricht, Roermond, Heerlen en België. Ook werden zes loodsen doorzocht in Someren, Maastricht en Weert.

Drugslab

In een van de woningen in Weert werd door de politie een groot geldbedrag gevonden en in beslag genomen. Het is niet duidelijk om hoeveel geld het gaat.

In het Limburgse dorp Grevenbicht vond de politie een lab waar synthetische drugs werden geproduceerd. Op het moment van de inval was het lab nog in werking, meldt 1Limburg. Drie aanwezigen werden aangehouden.

Grondstoffen, tussenproducten en eindproducten die er zijn gevonden, zijn in beslag genomen. "Uit onderzoek moet blijken om welke stoffen het gaat, evenals de exacte hoeveelheid", meldt de politie.