Poetin over gascrisis: Europa is aan zet

De Russische president zei dat de schuld van de hoge gasprijzen in Europa niet moet worden afgeschoven. Hij wees onder meer op de lagere energieopbrengst uit windmolenparken en op het terugschroeven van fossiele energiebronnen in Europa.

Poetin liet wel niet na om te verwijzen naar Nord Stream 2, zegt correspondent Geert Groot Koerkamp. "Hij zei dat als de nieuwe Nord Stream 2-pijplijn volledig zou functioneren, Rusland meer dan voldoende gas zou kunnen leveren. Dat suggereert weer dat hij de druk op de ingebruikname van Nord Stream 2 opvoert. Poetin zegt in feite: de bal ligt bij jullie."

De president zei daarover dat het land zijn contractuele verplichtingen om gas te leveren aan Europa altijd is nagekomen, zelfs tijdens de Koude Oorlog. Sterker nog: Rusland levert volgens Poetin momenteel meer gas dan het aanvankelijk zou doen.

Poetin verwierp de beschuldigingen dat Rusland gas als geopolitiek wapen gebruikt. Uit cijfers blijkt dat de Russische gasexport de afgelopen vijf jaar nooit zo laag was. Critici zeggen dat Moskou de leveringen bewust beperkt om snel goedkeuring te krijgen voor de ingebruikname van de nieuwe en omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2, die loopt via de Oostzee van Rusland naar Duitsland.

Poetin deed zijn uitspraken tijdens een paneldiscussie, gemodereerd door de Amerikaanse zakennieuwszender CNBC. Hij deed ook uitspraken over andere kwesties. Zo ging hij in op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Dmitri Moeratov, een kritische Russische journalist.

De president zei hierover dat kritische journalistiek best mogelijk is in Rusland. Hij noemde het radiostation Echo van Moskou, dat gefinancierd wordt door Gazprom.

Poetin feliciteerde Moeratov niet, merkte correspondent Groot Koerkamp. "Toen hem gevraagd werd of de krant van Moeratov betiteld zou worden als 'buitenlandse agent', zei Poetin dat Moeratov niets te vrezen heeft. Mits hij de Nobelprijs niet als schild gebruikt en zich aan de wet houdt."