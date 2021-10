Zes schakers in ongelijk gesteld: NK moet vasthouden aan toegangstesten

Zes schakers zijn door de rechter in het ongelijk gesteld en moeten zich bij de NK in het gemeentehuis van Hoogeveen aan de geldende coronaregels blijven houden. Twee van de zes deelnemers laten al weten van deelname af te zien.

De schakers wilden via een kort geding afdwingen dat zij tijdens het toernooi, dat vrijdag begint, geen toegangstesten hoefden te ondergaan. Een test zou namelijk hun voorbereiding verstoren en creëert in hun ogen een voordeel voor de deelnemers die wel over een coronatoegangsbewijs beschikken.

Het gaat om titelhouder Lucas van Foreest, oud-kampioen Sergey Tiviakov, Sipke Ernst, Migchiel de Jong, Ivo Maris en Machteld van Foreest.

Lucas van Foreest er niet bij

Lucas van Foreest gaf eerder aan van deelname af te zien als hij en zijn vijf collega's in het ongelijk zouden worden gesteld.

Ook De Jong laat weten niet te zullen spelen. "Jammer, want ik had mij voor het eerst geplaatst voor het NK, en dat op mijn 49-jarige leeftijd", uitte hij zijn teleurstelling.

"Als ik voor een partij ook nog de tijd moet nemen voor een coronatest, dat leidt enorm af van het spelen van een wedstrijd, waar ik mijn volledige aandacht voor wil hebben."