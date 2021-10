ADE in aangepaste vorm: niet tot diep in de nacht, maar juist overdag dansen

"We zijn enorm blij dat we dit hebben kunnen waarmaken", zegt ADE-directeur Jan-Willem van de Ven over het dancefestival, waarvan pas een maand geleden duidelijk werd dat het kon doorgaan. Veel vergunningen moesten lastminute worden aangepast en planningen omgegooid, nu het evenement niet 's nachts maar overdag plaatsvindt.

Na een online editie vorig jaar lijkt dit evenement bijna weer een 'gewoon' ADE - maar niets is minder waar. Vanwege de coronaregels komen er minder bezoekers en dansen tot in de vroege uurtjes zit er voor hen niet in: het dance-event duurt dit jaar iedere dag tot uiterlijk middernacht en de eerste evenementen beginnen al om 09.00 uur.

In Amsterdam is vandaag het grootste evenement voor elektronische muziek ter wereld begonnen: het Amsterdam Dance Event. De internationale dancewereld strijkt vijf dagen neer in de hoofdstad, waar 350 evenementen gepland staan en bezoekers kunnen dansen op bijna honderd locaties.

Van alle Nederlandse popmuziek is de exportwaarde van dance verreweg het grootst: in 2019 kwam er bijna 215 miljoen euro binnen, waarvan bijna driekwart (154 miljoen euro) aan dance-inkomsten. Vooral dj's als Tiësto, Armin van Buuren en Sunnery James & Ryan Marciano dragen bij aan de export. Het gaat dan om inkomsten uit bijvoorbeeld optredens, rechten en opnamen.

Dit jaar worden vanwege de geldende reisrestricties minder ADE-bezoekers uit de Verenigde Staten en Azië verwacht dan normaal. "Maar we verwachten zeker buitenlandse bezoekers", zei directeur Van de Ven vanmorgen het NOS Radio 1 Journaal. "Alleen komen ze dit keer niet van overzee, maar vooral uit Europa."

De ADE-directeur denkt dat het dancefestival nog altijd een waardevolle positie inneemt op het wereldtoneel. "We organiseren 350 evenementen in vijf dagen en we hebben een enorm internationale line-up."

'Op zijn kop karren'

Dj Reinier Zonneveld, die deze week optreedt in Ziggo Dome, is blij met de terugkeer van ADE. "Nederland staat bekend als koploper in de dancewereld, op het gebied van productie en line-ups. Nu kunnen we weer laten zien hoe we hier clubs en tenten op zijn kop karren."

Zelf kon de artiest de afgelopen maanden al volop op tournee, vertelt hij. "Bijvoorbeeld door de rest van Europa, waar de meeste landen al wel open zijn. En na ADE vlieg ik naar Las Vegas, om daar mijn tour door Noord- en Zuid-Amerika af te trappen."

Reinier Zonneveld is niet de enige. Grote Nederlandse dj's, zoals Tiësto, Afrojack en Martin Garrix, draaien allang weer in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en op festivals in andere Europese landen. Op Ibiza gaan de clubs langzamerhand weer open, in Duitsland is dat al gebeurd.

'Beperkingen hebben consequenties'

Dat Nederlandse discotheken en clubs momenteel om middernacht dicht moeten, kan de koppositie van Nederland op dancegebied in gevaar brengen, vreest Ghamte Schmidt, manager van dj Carista, die ook optreedt tijdens ADE. "Nederland heeft een enorm goede infrastructuur als het gaat om clubs. En qua festivaldichtheid is het hier ongekend. Maar de huidige beperkingen hebben consequenties voor de marktwaarde van de Nederlandse dance."

Frank Helmink van Buma Cultuur, de stichting die de exportwaarde van Nederlandse dancemuziek in kaart brengt, ziet het iets rooskleuriger in. "Natuurlijk heeft het niet geholpen dat de clubs zo ontzettend lang dicht moesten. Maar het risico om de koploperspositie te verliezen, was er altijd al. De markt wordt groter, het aanbod breder."

Volgens Helmink zal deze editie van ADE beter uitpakken dan sommige mensen denken. "Het is nog lang niet wat het was, maar het wordt wel internationaler dan gedacht." De directeur van Buma Cultuur zegt deze week meerdere uitnodigingen te hebben gehad van mensen uit de Europese dance-industrie, om tijdens ADE af te spreken in Amsterdam. "ADE geeft dit jaar een signaal af: we kunnen weer."