Productie Nedcar in Born weer op gang na digitale aanval

Industriebedrijf VDL Groep heeft vanmiddag de productie in de Nedcar-fabriek in Born weer hervat. Dat bevestigt een woordvoerder. Het concern, dat bestaat uit 105 bedrijven wereldwijd, heeft al een week last van een digitale aanval.

De woordvoerder kan nog niet zeggen wat de totale impact zal zijn van de aanval. VDL Nedcar produceert voertuigen in opdracht van BMW. Vorig jaar rolden er ruim 120.000 auto's van de band. Het is niet de eerste keer dit jaar dat de fabriek stillag: er is ook hinder van de aanhoudende chiptekorten.

Andere locaties

Voor andere VDL-locaties, waarvan een groot deel ook in Nederland is, is het de vraag wanneer die ook weer kunnen herstarten. Dat gebeurt zodra ook daar "een digitaal veilige omgeving" is gecreëerd, zegt de woordvoerder daarover.

Over de aard van de aanval is nog altijd niks bekendgemaakt. Er wordt rekening mee gehouden dat het gaat om een aanval met gijzelsoftware.

Vrijwillig vakantie opnemen

Vanochtend meldde het Financieele Dagblad dat diverse bedrijven binnen VDL Groep aan medewerkers hebben gevraagd om vrijwillig verlof op te nemen. De woordvoerder zegt dat het moederbedrijf dit niet heeft gedaan. Maar het "kan wel zijn" dat dit bij individuele bedrijven "in goed onderling overleg én uiteraard op basis van vrijwilligheid" wordt gevraagd.