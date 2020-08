Verstappen derde in eerste vrije training, debuut Nissany

Max Verstappen tijdens de eerste vrije training in Spanje - Getty Images

Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training van de Grand Prix van Spanje de derde tijd neergezet. Zoals zo vaak waren alleen de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton sneller dan de Nederlander van Red Bull Racing. Verstappen moest een kleine seconde toegeven op de twee. Een week na zijn zege op het circuit van Silverstone zal ook de race in Barcelona er een worden waarbij weersomstandigheden en bandenstrategie de doorslag zullen geven. Op het circuit, waar in februari de wintertesten plaatsvonden, verzamelden de teams flink wat data op het nu veel warmere asfalt. Zo reed Verstappen 26 rondjes en waren Bottas en Carlos Sainz 33 rondjes buiten. De tweede vrije training begint vrijdagmiddag om 15.00 uur.

Zondag om 15.10 uur begint GP Spanje De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.10 uur. De race is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via flitsen in Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting van de race is, aangevuld met de analyse van oud-coureur Jan Lammers, vanaf 19.00 uur te zien in Studio Sport op NPO 1.

Terugkeer Pérez, debuut Nissany Sergio Pérez maakte zijn rentree bij Racing Point. De Mexicaan stond twee weken aan de kant omdat hij besmet was geraakt met het coronavirus. De Duitser Nico Hülkenberg verving hem in die periode. Pérez kwam uiteindelijk tot 31 rondjes en zette de zevende tijd neer. Williams-testrijder Roy Nissany maakte zijn officiële debuut in de koningsklasse van de autosport. De 25-jarige Israëliër nam plaats in de auto van George Russell, maar kon niet bepaald overtuigen. Hij zette de langzaamste tijd neer, bijna vier seconden achter Bottas. Russell neemt in de tweede vrije training weer zelf plaats in de Williams.

Roy Nissany - Williams Media