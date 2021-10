Slachtoffer (55) schietpartij in Bergen op Zoom overleden

De man die gisteravond werd neergeschoten in Bergen op Zoom, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het slachtoffer was een 55-jarige inwoner van Bergen op Zoom.

Voor de dodelijke beschieting zit nog één verdachte vast. Het is een man van 29 uit Bergen op Zoom. Wat zijn rol is, wordt onderzocht.

Buurtbewoners vertelden Omroep Brabant dat ze zeker drie schoten hadden gehoord en dat het slachtoffer in zijn hoofd zou zijn geraakt. Een woordvoerder van de politie wil daar niet op reageren. Wel spreekt hij van een "explosie van geweld". Twintig rechercheurs houden zich bezig met de zaak.

Een arrestatieteam pakte 's avonds twee mannen op in een woning aan de Wouwsestraatweg. Uit het eerste onderzoek komt naar voren dat ze met de zaak niets te maken hebben. Ze zijn vanmorgen vrijgelaten. De man die nog vastzit, werd elders opgepakt.