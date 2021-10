Griekspoor verliest sinds Djokovic geen partij meer en staat op drempel tophonderd

Na Botic van de Zandschulp nadert een tweede Nederlandse tennisser de mondiale tophonderd. Tallon Griekspoor is de laatste weken in topvorm in het challenger-circuit en boekte in Napels alweer zijn dertiende zege op rij.

De 25-jarige in Haarlem geboren Griekspoor was te sterk voor de Spanjaard Alvaro Lopez San Martin: 6-3, 6-3. Als hij ook de volgende ronde winnend afsluit, behoort hij tot de beste honderd tennissers ter wereld.

"Het gaat goed, maar het lichaam begint een beetje op te raken", laat Griekspoor weten. "Maar ik kom nu pas vrijdag weer in actie, dus kan de batterij even opladen."

Djokovic

Griekspoor won de laatste weken al een ander challenger-toernooi in Napels en zegevierde ook in het Spaanse Murcia. De laatste keer dat Griekspoor een partij verloor, had hij de nummer één van de wereld tegenover zich. In New York verloor hij in de tweede ronde van de US Open van Novak Djokovic (2-6, 3-6, 2-6).

Griekspoor is door zijn prestaties in 2022 vrijwel zeker van rechtstreekse plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Australian Open, die op maandag 20 januari van start gaan.

Bekijk hieronder beelden van de partij tussen Griekspoor en Djokovic tijdens de voorbije US Open: