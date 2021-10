Hoe doe je de perfecte backhand? Of vrije trap? Topsporters leggen het uit

How to... international Frédérique Matla leert je de perfecte backhand - NOS

Een privé-training van tophockeyster Frédérique Matla of een workshop vrije trappen van AZ-voetballer Peer Koopmeiners regel je niet zomaar. Daarom hebben wij het voor je gedaan. Op YouTube en in de NOS-app, met onze nieuwe serie 'How To...'

Matla, veelscorende spits en olympisch kampioene, doet voor hoe je de perfecte backhand uitvoert. Hoe hou je je handen, hoe draai je je stick, waar raak je de bal? En waarom daar? Iets met een banaan en pannenkoeken bakken.

Koopmeiners, middenvelder van AZ en net zo'n fanaat als z'n grote broer, legt uit hoe jij het verschil kan maken met een goed genomen vrije trap. En waarom soepele heupen daarbij van belang zijn.