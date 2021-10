Kamer voor komst 2100 Afghanen, minister noemt steun 'hartverwarmend'

In de Tweede Kamer is voldoende steun voor het kabinetsplan om een groep van zo'n 2100 Afghanen naar Nederland te halen. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, maar ook sommige oppositiepartijen zijn tevreden.

Kamerlid Piri van de PvdA vindt het een goede stap. "We gaan ons inspannen voor diegenen die in doodsangst zijn achtergebleven", zei ze in het Kamerdebat over het plan.

Zichtbaar

Het demissionaire kabinet presenteerde het plan maandag. Na enige tijd van onduidelijkheid werd besloten om niet alleen tolken, maar ook onder anderen medewerkers van hulporganisaties naar Nederland te laten komen. Het kabinet heeft duidelijke criteria proberen op te stellen.

Het gaat bijvoorbeeld om Afghanen die zeker een jaar bij de militaire missie hebben geholpen. Zij moeten sinds 2018 ten minste een jaar zichtbaar gewerkt hebben bij Nederlandse ontwikkelingsorganisaties.

CDA-Kamerlid Boswijk vindt het goed dat ook Afghanen van hulporganisaties in aanmerking komen om naar Nederland te komen. "Het gaat om mensen die gevaar lopen. We kunnen helaas niet iedereen evacueren en tevreden stellen. Er zijn altijd grensgevallen."

Coalitiepartij D66 is blij dat in ieder geval de aandacht nu vooral gaat naar de meest zichtbare en kwetsbare Afghanen. "Het hoogste risico kunnen we nu wegnemen. Daar kan ik achter staan", zei Kamerlid Belhaj. De PVV is tegen de komst van meer Afghanen.

Minister verheugd

Demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken is verheugd over de steun. "Het is hartverwarmend dat er breed gedragen wordt dat we iets moeten doen." Hij toonde begrip voor Kamerleden die het "niet genoeg" vinden of "veel minder" willen. "We proberen redelijkerwijs te doen wat realistisch is."

Knapen benadrukte dat het getal van 2100 geen maximum is. "Het is een inschatting, het kunnen er ook minder zijn."

Nieuwe e-mails

Het debat ging ook over de grote hoeveelheden Afghanistan-documenten die het kabinet gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Die stukken gaan over de besluitvorming in de zomer over het weghalen van Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt. De meer dan 800 pagina's informatie bevatten onder meer WhatsApp-berichten, mails en notulen van vooral de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie.

In de documenten zit een e-mail van een niet bij naam genoemde ambtenaar van de ambassade die zegt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken iets onmogelijks vraagt: het selecteren van drie personen van het 58 man tellende Afghaanse ambassadepersoneel dat naar Nederland mag komen. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken en D66-leider Kaag zei in september dat zij niets wist van zo'n verzoek. Uit de documenten blijkt ook dat er nogal wat irritatie was tussen de twee ministeries.

De nieuwe minister Knapen ging in het debat uitgebreid in op de al maanden durende discussie over het "getal drie". Dat getal is wel genoemd in een telefoongesprek tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en iemand van de ambassade. "Het is alleen niet genoemd als een feit. Maar als een voorbeeld van wat een restrictief beleid was."

Knapen betreurt dat het getal een eigen leven is gaan leiden en denkt dat Kaag naar eer en geweten heeft gehandeld. "Het klinkt nu heel unheimisch, als er werd gezegd: 'drie en niet meer. Zoek het maar uit. De rest kan me gestolen blijven.'"