Kamer buigt zich over komst 2000 Afghanen en zijdelings over nieuwe e-mails

Tweede Kamerleden moeten vanmiddag duidelijk maken of ze instemmen met het kabinetsplan om ruim 2000 Afghanen naar Nederland te halen. In het debat komt zijdelings ook een groot pakket documenten aan de orde met nieuwe informatie over de exacte gang van zaken rond de val van het Afghaanse bewind door toedoen van de Taliban in augustus.

Gisteren heeft het kabinet meer dan 800 pagina's informatie naar de Tweede Kamer gestuurd met onder meer WhatsApp-berichten, mails en notulen van vooral de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. De stukken gaan over de besluitvorming in de zomer over het weghalen van Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt.

In de documenten zit een e-mail van een niet bij naam genoemde ambtenaar van de ambassade die zegt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken iets onmogelijks vraagt: het selecteren van drie personen van het Afghaanse ambassadepersoneel dat naar Nederland mag komen. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken en D66-leider Kaag zei in september dat zij niets wist van zo'n verzoek. Uit de documenten blijkt ook dat er nogal wat irritatie was tussen de twee ministeries.

De nieuwe documenten spelen geen grote rol in het debat. PvdA-Kamerlid Piri, heeft tot 02.30 uur vannacht de ruim 800 pagina's zitten lezen en spreekt over een "onthutsend beeld". "De onderlinge relatie tussen de ministeries is verziekt en de voormalige minister van Buitenlandse Zaken is tekortgeschoten." Piri wil op een later moment debatteren over de documenten. "Hier is het laatste woord nog niet over gesproken."