Pandajong in Rhenen heet Fan Xing, naam verwijst naar Vincent van Gogh

Het pandajong uit Rhenen heeft een naam: Fan Xing. Dat is vandaag bekendgemaakt tijdens een speciale bijeenkomst in Ouwehands Dierenpark. Daarbij waren ook werknemers van de Chinese ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De naam verwijst volgens de dierentuin naar schilder Vincent van Gogh, in China de bekendste Nederlandse schilder.

Het pandajong werd al in mei geboren, maar ging sindsdien naamloos door het leven. Dat de beer vandaag pas een naam krijgt, komt omdat het een Chinese traditie is om dat 100 dagen na de geboorte te doen.

Tijd genoeg dus om een wedstrijd uit te schrijven. Ruim 22.000 mensen van over de hele wereld stemden op hun favoriet uit vijf naamsuggesties: He Kang, He Shun, Fan Xing, Dan Qing en Xing He.

Genderneutraal

Fan Xing bleek de populairste naam. De naam verwijst ook naar de vader van de kleine beer: Xing Ya. Het is ook een genderneutrale naam, omdat het nog niet duidelijk is of het om een jongen of meisje gaat.

Bezoekers kunnen de kleine panda nog niet zien, zegt verzorger José Kok tegen RTV Utrecht. "De moeder laat zich af en toe zien, maar het jong niet. Wij komen daar niet bij, in het kraamhol. We hebben de natuurlijke situatie nagebootst en storen ze niet."

Bewegende beelden van Fan Xing zijn er wel en kun je hier bekijken: