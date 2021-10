Gommers: versoepel niet, piek van 400 coronapatiënten kan IC niet aan

De intensive care is niet klaar voor een piek van 400 coronapatiënten in januari. Dat zegt intensivist Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, tegen de NOS.

"Onze verpleegkundigen zitten er psychisch echt doorheen, zij hebben meer tijd nodig. Er liggen nu 130 patiënten op de IC's, 180 kunnen we aan, maar een piek van 400 niet. We moeten dan reguliere zorg weer afschalen en dat willen eigenlijk niet", zegt hij.

Volgens Gommers is het advies van het OMT aan het kabinet dan ook om voorlopig geen maatregelen af te schalen. Een eventuele verzwaring van de coronamaatregelen noemt hij desondanks nog te vroeg.

Fors meer IC-patiënten

Gisteravond werd via een OMT-brief duidelijk dat veel meer mensen dan eerder gedacht op de IC gaan belanden door een ernstige covid19-infectie. Volgens nieuwe berekeningen van het RIVM gaat het om ongeveer 4800 mensen die onvoldoende zijn beschermd doordat ze niet zijn gevaccineerd of doordat de vaccinatie niet goed werkt.

Dat aantal is fors hoger dan een eerdere berekening van het RIVM uit augustus. Destijds werd ervan uitgegaan dat 2200 tot 3400 onbeschermden nog op de IC's zullen belanden. Boven op de IC-patiënten schat het RIVM in dat er ook 23.000 mensen met een covid19-infectie in reguliere ziekenhuisbedden komen te liggen. Dat is nagenoeg gelijk aan de berekening uit juli.

Piek op 400

De naar schatting 4800 IC-patiënten zal niet in één keer naar het ziekenhuis moeten, maar in fases komen. Daarom is het belangrijk om te weten wat de verwachte dagelijkse bezetting van de IC's gaat worden. Ook daar heeft het RIVM een inschatting voor gemaakt. Daarbij worden voor medio januari - het verwachte hoogtepunt van de coronawintergolf - twee scenario's geschetst.

In het eerste scenario wordt door het RIVM aangenomen dat de coronamaatregelen exact blijven zoals ze nu zijn. Door beperkende maatregelen zoals de coronapas hebben mensen minder contacten. Hierdoor schat het RIVM in dat de dagelijkse IC-bezetting op 180 bezette bedden uitkomt, met een mogelijke piek van 400 bezette bedden medio januari.

In het tweede scenario vervallen alle maatregelen en hebben mensen hetzelfde aantal of zelfs meer contacten dan voor de pandemie. In dat geval schat het RIVM in dat het aantal bezette IC-bedden met coronapatiënten medio januari op 500. De mogelijk piek ligt dan op 800 bezette bedden.

Bekijk hieronder het dagelijkse aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen: