Ruim honderd landen maken afspraken om biodiversiteit te beschermen

Op een grote VN-top over biodiversiteit hebben in China meer dan honderd landen afspraken gemaakt om het uitsterven van plant- en diersoorten tegen te gaan. In de zogenoemde Kunming-verklaring hebben de landen afgesproken dat in 2030 30 procent van het land en de oceanen beschermd moet zijn. Dat moet voorkomen dat een miljoen bedreigde plant- en diersoorten uitsterven.

De soorten sterven uit met het hoogste tempo in tien miljoen jaar tijd. Dat vormt een groot gevaar voor het welzijn op de aarde, waarschuwen wetenschappers.

De Chinese minister van Klimaat wijst erop dat de verklaring bedoeld is om politieke wil te tonen en dan ook niet bindend is. In 2010 werd er ook al een soortgelijk akkoord bereikt in Japan, maar de twintig doelen die toen gesteld zijn, zijn allemaal niet bereikt.

Gisteren zegde China toe ruim 200 miljoen euro vrij te maken voor de bescherming van biodiversiteit. Volgend voorjaar komen de landen weer bijeen in Kunming en gaan ze concrete afspraken maken over hoe het geld wordt besteed. Nederland doet ook mee aan de top.