Wielervakbond vraagt 1 euro van vrouw voor veroorzaken massale valpartij in Tour

De vrouw, die zich naar eigen zeggen schaamt voor haar stommiteit, werd enkele dagen na de valpartij aangehouden. Tourorganisator ASO diende een aanklacht in, maar trok die later weer in. De klacht, die wielervakbond CPA op verzoek van de deelnemers aan de Tour de France had ingediend, bleef wel staan.

Donderdag, op de dag dat het parcours van de Tour de France van 2022 wordt gepresenteerd, verschijnt de vrouw voor de rechter.

"We weten zeker dat de toeschouwer niet de intentie had om iemand te verwonden, maar door haar onvoorzichtigheid bracht ze wel de gezondheid en het seizoen van meer dan één van onze leden in gevaar", zegt voorzitter Gianni Bugno van de vakbond.