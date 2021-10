Medemblik raakt na 36 jaar regatta kwijt aan Almere

Zeilster Marit Bouwmeester, die op de laatste drie Spelen achtereenvolgens zilver, goud en brons pakte in de Laser Radial, wordt ambassadrice van de regatta. "De zeilsport heeft me veel gebracht, daarom wil ik graag iets terugdoen voor de sport, voor de jeugd en voor de Allianz Regatta", aldus de 33-jarige Friezin.

In tien olympische klassen, inclusief het nieuwe kite- en windfoilen, wordt er gestreden om de prijzen. Daarnaast zullen Nederlandse en buitenlandse wedstrijdzeilers ook in niet-olympische klassen gaan vechten om het open Nederlands kampioenschap.

De regatta raakte in 2013 de status van wereldbekerwedstrijd kwijt, maar kreeg deze vorig jaar weer terug . Ook in Almere zullen de beste zeilers van de wereld het tegen elkaar opnemen.

Tussen 27 mei tot en met 5 juni staat de eerste editie van het evenement op het programma, dat zal plaatsvinden in de wateren voor Almere en Lelystad.

De Allianz Regatta, die sinds 1985 op het programma stond in Medemblik, zal vanaf volgend jaar gehouden worden in Almere. De regatta zal onderdeel worden van de Dutch Water Week, een week lang aan activiteiten rondom de internationale zeilwedstrijd.

"Als ambassadrice ga ik me inzetten voor de waarborging van de kwaliteit van het deelnemersveld, voor de organisatie en ik wil graag de jeugd er meer bij betrekken. Want zij zijn de toekomst van deze fantastische sport. Daar ga ik me de komende jaren met alle liefde en plezier voor inzetten."