'200.000 mensen verdienen te veel voor sociale huur, te weinig voor koop'

Demonstranten tijdens het Amsterdamse Woonprotest in september - ANP

Steeds meer Nederlanders vallen tussen wal en schip op de huizenmarkt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor de alternatieven: een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning. Dat concludeert vastgoedadvieskantoor Colliers. De inkomensgrens voor een sociale huurwoning ligt op 40.024 euro bruto per jaar. Huishoudens die net meer verdienen, kunnen een hypotheek krijgen van ruim 185.000 euro. Dat is in 188 Nederlandse gemeenten niet genoeg om een starterswoning van 80 vierkante meter te kopen. Naar schatting 200.000 Nederlanders vallen zo in een gat tussen sociale huur en koop, zeggen de onderzoekers. Zij zijn genoodzaakt om een woning te zoeken in de vrije huursector. "In de grotere steden zijn ook die huurwoningen voor deze groep te duur", zegt Colliers-onderzoeker Frank Verwoerd. Bovendien zijn op veel plekken simpelweg niet genoeg vrije sectorwoningen beschikbaar, aldus het onderzoek. Olievlek In 2015 kwamen in maar dertien gemeenten huishoudens knel te zitten op de woningmarkt. Dat waren toen vooral gemeenten rondom Amsterdam. Inmiddels heeft het probleem zich als een olievlek verspreid door met name Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.

Amsterdam duurder dan Londen, Utrecht duurder dan Berlijn De onderzoekers hebben ook over de grens gekeken. Daaruit blijkt dat de Nederlandse steden bij de duurste van Europa horen wat betreft vrije huursectorprijzen. Voor 1000 euro huurt een Amsterdammer gemiddeld 44 vierkante meter. Alleen Parijs en Kopenhagen zijn duurder. Ook Utrecht, Den Haag en Rotterdam staan in het lijstje van Colliers in de top-10 duurste Europese steden, net achter Londen en München. Maar nog ruim voor Europese hoofdsteden als Madrid, Rome en Berlijn. In de drie Nederlandse steden kan een huurder voor 1000 euro tussen de 65 en 75 vierkante meter krijgen. In Berlijn levert een huursom van 1000 euro gemiddeld nog een woning die 20 vierkante meter groter is.