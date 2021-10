Netbeheerder heeft geen stroom, nieuwbouw school op de tocht

Een ingrijpende verbouwing van een openbare basisschool in Broek in Waterland gaat mogelijk niet door, omdat er geen stroom is. De Havenrakkers wil al jaren de oude school verbouwen en uitbreiden. Ruim 300 leerlingen moeten in de tussentijd les krijgen in noodlokalen. Maar daar kan netbeheerder Liander de elektriciteit niet aansluiten.

Een woordvoerder van de netbeheerder laat weten dat het schoolbestuur op tijd een aanvraag voor elektriciteit heeft ingediend. Ze zegt dat bij de afhandeling iets is fout gegaan. "We zoeken uit wat is gebeurd", zegt Marloes de Vink van Liander.

De getroffen basisschool moet hierdoor misschien wel jaren wachten, voordat die kan beginnen met de gewenste verbouwing.

Het net is vol

Liander kampt met capaciteitsproblemen voor het transport van elektriciteit, licht De Vink toe. Op een groeiend aantal plekken is de capaciteit van het net beperkt of zijn de grenzen van de capaciteit bereikt.

De Vink: "Ons netwerk is al honderd jaar oud en niet berekend op de huidige vraag naar stroom. Er zijn dikkere kabels in de grond nodig om aan de vraag te voldoen. Voor de aanleg daarvan hebben we vergunningen nodig van gemeenten." Ook kampt de netbeheerder met een tekort aan personeel om die kabels aan te leggen.

De problemen met het transport van elektriciteit in kaart gebracht: