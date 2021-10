Zinkfabrikant Nyrstar halveert productie door hoge stroomprijs

Door de aanzienlijke stijging van de elektriciteitskosten schroeft zinkfabrikant Nyrstar de productie tot maximaal de helft terug. Op volle capaciteit draaien is economisch niet meer haalbaar, schrijft het bedrijf. De elektriciteitsprijs volgt voor een belangrijk deel de gasprijs en hoge CO2-kosten die energiebedrijven maken worden doorberekend aan hun klanten.

Het gaat om fabrieken in het Brabantse Budel, Balen in België en het Franse Auby. In Budel werken zo'n 450 mensen. Die hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over hun baan, meldt het bedrijf.

"Hoewel de hoge energieprijzen een impact zullen hebben op de zinkproductie, wordt niet verwacht dat onze tijdelijke beperking een impact zal hebben op de werkgelegenheid bij Nyrstar", zegt ceo Daniel Vanin. "We zullen ook de nodige inspanningen leveren om aan onze contractuele leveringsverplichtingen te voldoen."

Zink wordt op allerlei manieren en plekken gebruikt, van bouw en infrastructuur tot transport, industriële machines, communicatie, elektronica en consumentenproducten.

Yara en Aldel

Dit weekend legde de Groningse aluminiumfabriek Aldel de productie al voor 60 tot 70 procent stil. "We betalen nu al 4500 euro elektriciteitskosten per ton aluminium en de verkoopprijs is 2500 per ton", zei financieel directeur Eric Wildschut daarover. "Dat kan dus absoluut niet uit." Bij Aldel worden ontslagen niet uitgesloten.

Ook de Zeeuwse kunstmestfabrikant Yara heeft moeten ingrijpen. Daar wordt 40 procent minder ammoniak geproduceerd, een grondstof voor de kunstmest.