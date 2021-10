Gebarentolk Irma Sluis gaat kinderprogramma maken

Gebarentolk Irma Sluis gaat samen met radio-dj Igmar Felicia het eerste Nederlandse televisieprogramma met en voor doven en slechthorenden maken. Het is het presentatiedebuut van de gebarentolk, die bekend werd door de coronapersconferenties. Het programma start op 13 november op NPO Zapp, heeft omroep KRO-NCRV bekendgemaakt.

Het tv-programma krijgt de titel Hands Up. Zes duo's, met een doof of slechthorend kind en een bekende Nederlander, moeten opdrachten uitvoeren in gebarentaal. In elk tweetal kan de een alles horen en de ander niets of nauwelijks.

Iedere week valt een team af. Met het programma wil de omroep een brug bouwen tussen alle dove, slechthorende en horende mensen in de Nederlandse maatschappij.

Rolmodellen

Mariën Hannink van de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK) noemt het programma een goed initiatief. "Hoe meer er van dat soort programma's komen, hoe beter het is voor dove en slechthorende kinderen", zegt ze tegen de NOS. "De wereld wordt op die manier groter voor ze."

Ze zegt blij te zijn met de groeiende belangstelling voor gebarentaal. "Ik heb alle vertrouwen in Irma Sluis", zegt ze. "Ik hoop dat er ook dove volwassenen en jongeren bij betrokken worden als rolmodel. Want als gebarentaal de eerste taal is die je hebt geleerd, zien kinderen dat het heel normaal is."

Irma-effect

Sluis noemt het een grote eer om mee te mogen werken aan het programma. "Het is zo leuk om te zien hoe enthousiast, respectvol en geïnteresseerd iedereen is, voor en achter de schermen", zegt ze. KRO-NCRV biedt naast het programma op NPO Zapp ook online een basiscursus gebarentaal aan.

Gebarentolk Sluis werd landelijk bekend omdat ze een vast gezicht werd bij de coronapersconferenties van het kabinet. Vooral de manier waarop ze het werkwoord 'hamsteren' uitbeeldde, werd massaal gedeeld op internet.

Mede door haar optredens nam de belangstelling voor de opleiding gebarentolk aan de Hogeschool van Utrecht toe. Een woordvoerder van die school sprak vorig jaar van het 'Irma-effect'.