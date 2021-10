Atlete eist 17 miljoen euro van oud-trainer Sifan Hassan na psychische mishandeling

Volgens de atlete was Nike op de hoogte van haar situatie en klachten, maar verzuimde het Amerikaanse sportkledingmerk om in te grijpen. Cain is daarom naar de rechter gestapt en eist een bedrag van 17 miljoen euro.

Oud-trainer Hassan

De Nederlandse Sifan Hassan trainde tussen 2016 en 2019 ook in Oregon onder Salazar. Toen de tweevoudig olympisch kampioene naar Amerika verhuisde, lag Salazar al onder een vergrootglas van de dopingautoriteiten.

Salazar werd uiteindelijk in 2019 voor vier jaar geschorst. omdat hij volgens het Amerikaanse dopingagentschap USADA schuldig werd bevonden aan meerdere dopingovertredingen. Zo zou hij atleten die hij coachte, hebben voorzien van testosteron.

Het Amerikaanse centrum voor veilige sport legde Salazar afgelopen zomer een levenslange schorsing op wegens emotioneel en fysiek misbruik van sporters. Dat gebeurde op basis van beschuldigingen van meerdere atletes, onder wie Cain.