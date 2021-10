'Apple produceert miljoenen iPhones minder door chiptekort'

De chiptekorten lijken nu ook Apples belangrijkste product behoorlijk te raken. Volgens persbureau Bloomberg moet de techgigant naar verwachting de productie van zijn nieuwe iPhone 13 met miljoenen naar beneden bijstellen.

Er zijn al sinds begin dit jaar grote tekorten die zowel de consumentenelektronica als de auto-industrie raken. Apple, dat normaal gesproken bekendstaat om zijn uitstekende toeleveringsketen, waarschuwde deze zomer al dat de productie daardoor geraakt zou kunnen worden.

Apple en zijn toeleveranciers willen tegen Bloomberg niets zeggen.

Tien miljoen telefoons minder

De verwachting was dat het bedrijf zo'n negentig miljoen telefoons zou gaan produceren in de periode tussen oktober en december van dit jaar. Als gevolg van de tekorten worden dit er naar schatting zo'n tien miljoen minder. Of ook de Pro-modellen, die duurder zijn, worden geraakt, is niet helemaal duidelijk.

Een van de onderdelen waaraan een tekort is, is een chip die het beeldscherm van de iPhone 13 moet aansturen. Deze wordt geleverd door Texas Instruments. Ook andere componenten ontbreken.

Apple kan alsnog tientallen miljoenen iPhones verkopen, maar de tekorten kunnen dus wel de omzet in het belangrijke feestdagenkwartaal drukken. Vorig jaar leverde de verkoop van de populaire smartphones het bedrijf omgerekend 127 miljard euro omzet op.

Wachttijden bestellingen

Het betekent dat klanten langer moeten wachten op een bestelling. Wie nu via Apple vanuit Nederland een iPhone 13 wil bestellen, zou die tussen eind oktober en begin november moeten krijgen. De wachttijden bij de iPhone 13 Pro (Max) zijn langer, daar kan het tot in de tweede helft van november duren voordat het toestel wordt geleverd.

Ook op de sites van bijvoorbeeld Coolblue en Apple-reseller Amac zijn veel modellen nu niet te bestellen.