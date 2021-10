Opnieuw mysterieus Havana-syndroom bij ambassadepersoneel VS, nu in Colombia

Het mysterieuze Havana-syndroom is opnieuw opgedoken bij Amerikaans ambassadepersoneel. Nu zijn vijf families die verbonden zijn aan de ambassade in Colombia slachtoffer, melden Amerikaanse media.

Het Havana-syndroom werd voor het eerst waargenomen in 2016 en 2017, door personeel van de Amerikaanse en Canadese ambassades in Cuba. Sindsdien werd op meerdere Amerikaanse ambassades melding gedaan. Het meest recent gebeurde dat in juli in Wenen, vorige week in Berlijn en nu dus ook in de Colombiaanse hoofdstad Bogota.

Slachtoffers hebben last van duizeligheid, evenwichtsstoornissen, gehoorverlies en angst, maar ook iets wat ze beschrijven als 'hersenmist', wat neerkomt op concentratieproblemen en geheugenverlies. "Sommige mensen horen schurende geluiden, anderen horen vibraties in hun hoofd", zegt een voormalig hooggeplaatste diplomaat tegen The Wall Street Journal. "De situatie is heel erg bizar."

Veel onderzoek, maar nog steeds weinig bekend

Naar de oorzaak is veel onderzoek gedaan: wetenschappers dachten eerst dat er sprake was van een 'akoestische aanval' met schadelijke geluidsgolven. Daarna stelden ze juist dat baltsende krekels het onverklaarbare geluid veroorzaakten, maar het meest recente Amerikaanse onderzoek wijst uit dat het komt door straling van gerichte microgolven. Wie of wat de straling heeft veroorzaakt, is nog steeds een mysterie.

Wereldwijd zouden in totaal zo'n 200 Amerikaanse slachtoffers zijn geweest, maar het precieze aantal is moeilijk vast te stellen omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Volgens de oud-diplomaat werken veel slachtoffers voor de inlichtingendienst, ook die van de ambassade in Bogotá.