De Jonge: coronapas voorlopig nog wel even nodig

Minister De Jonge gaat ervan uit dat de coronapas nog niet in de eerste week van november wordt afgeschaft. "Ik denk dat we die toegangsbewijzen nog wat langer nodig hebben", zegt hij.

Op 5 november zal het kabinet een persconferentie geven over het eventueel schrappen van de coronamaatregelen die nog gelden, maar dat zal wat hem betreft eerder bijvoorbeeld de sluitingstijd in de horeca zijn.

In de talkshow Op1 zei De Jonge gisteravond dat het kabinet eerst zal kijken naar maatregelen die "daadwerkelijk economisch belemmerend" zijn. Dan gaat het ook om de maximale capaciteit van 75 procent voor bepaalde evenementen. Het gaat in elk geval niet om het coronatoegangsbewijs.

"Die coronapas is hooguit vervelend", zei De Jonge. Maar hij ziet er vooralsnog vooral de voordelen van. "Als je wilt dat gevaccineerden en ongevaccineerden weer in groepen bij elkaar kunnen komen, moet je zorgen dat je dat wel veilig doet en dat is met die coronapas. Dus we kunnen daar niet nu al vanaf."