Boadu door gebrek aan inzet ook bankzitter bij Jong Oranje: 'Status niet leidend'

Van de Looi niet te spreken over inzet Boadu: 'Verwacht meer initiatief' - NOS

Jong Oranje won dinsdagavond met 5-0 van de leeftijdsgenoten van Wales. Bondscoach Erwin van de Looi was tevreden, maar kraakte in zijn nabeschouwing een kritische noot over spits Myron Boadu, die tegen Wales negentig minuten op de bank zat.

"Boadu heeft een mooie transfer gemaakt, maar speelt weinig bij Monaco. Dat kan, een speler kan even niet de vorm hebben", aldus Van de Looi. "Maar dan verwacht je dat hij wel initiatieven neemt, dat hij hard werkt. Dat wil je graag zien op het trainingsveld, maar ik vond het bij Myron te weinig..."

Moeite bij Monaco

Boadu vertrok in augustus voor 17 miljoen euro van AZ naar Monaco, maar de 20-jarige spits heeft in de eerste maanden nog niet kunnen overtuigen. In de eerste competitieduels kreeg hij nog een basisplaats, maar daarna moest hij genoegen nemen met een plek op de reservebank.