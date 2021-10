Na Bogaerts bereikt ook Albies met Braves volgende ronde play-offs

Honkballer Ozzie Albies heeft mijn zijn club Atlanta Braves de finale van de National League bereikt. De geboren Curaçaoënaar won met zijn ploeg met 5-4 van Milwaukee Brewers en kwam daarmee op een 3-1 voorsprong in de best-of-five-serie.

In een spannend duel kwam de 24-jarige Albies in de vijfde inning tot scoren en bracht de Braves terug tot 4-3. Freddie Freeman werd de grote man aan de zijde van de Braves. Met een homerun in de achtste inning zorgde hij voor de 5-4 voorsprong en uitzinnige vreugde bij het thuispubliek.

In de finale van de National League treffen de Braves Los Angeles Dodgers of San Francisco Giants. Die spelen donderdag de allesbeslissende vijfde wedstrijd in hun serie.

Afgelopen nacht wonnen de Dodgers in eigen huis met 7-2. De Nederlandse werper Kenley Jansen kwam niet in actie.

Bogaerts tegen Houston Astros

Eerder deze week plaatste Xander Bogaerts zich met Boston Red Sox voor de finale van de American League. In die best-of-seven-serie treffen de Red Sox Houston Astros. De Astros versloegen Chicago White Sox met 10-1 en kwamen zo op een 3-1 voorsprong in wedstrijden.

De winnaar van de National League en de winnaar van de American League spelen uiteindelijk de World Series tegen elkaar om te algehele titel in het Amerikaanse honkbal.