'Catastrofale' krimp van de Nederlandse economie

De economie is in het tweede kwartaal met 8,5 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van eerste cijfers. De recorddaling is voor meer dan de helft het gevolg van huishoudens die minder hebben uitgegeven. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, noemt de krimp catastrofaal. Hij is vanavond te gast.