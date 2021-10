Roep om onafhankelijk onderzoek naar misbruik in de danswereld

D66 pleit vanmiddag in de Tweede Kamer voor een onafhankelijk onderzoek naar misbruik in de danssport. Naar verwachting krijgt de motie brede steun, van in elk geval mede-ondertekenaars SP, GroenLinks, PvdA en Bij1.

De Tweede Kamer praat over grensoverschrijdend gedrag in zowel het turnen als de dans, naar aanleiding van het rapport Ongelijke Leggers over misstanden in de turnsport. Twee derde van de oud-sporters die meewerkten aan het grootschalige gymsportonderzoek bleek te maken te hebben gehad met vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dat ging van doortrainen met blessures tot aanzetten tot ongezond gewichtsverlies en van intimidatie tot manipulatie, chantage en isolatie.

Ook in de danswereld is veel mis, zeggen sporters die het meemaakten. Kim Koumans danste op topniveau in de latin dance. De 39-jarige werd naar eigen zeggen veelvuldig misbruikt door trainsters en trainers. Ook is volgens de Brabantse structureel sprake van het kleineren en mishandelen van (minderjarige) dansers.

Koumans werd voor het eerst misbruikt door haar dansdocente toen ze twaalf jaar was, vertelt ze. "Je bent kind, je bent bang, dus ik verlamde. Als volwassene werd ik nog steeds misbruikt. De trainers hebben macht. Ze zijn een soort goden in die wereld - en vaak ook jurylid - dus heel je carrière hangt van ze af."

Meldpunt

D66-Kamerlid Van der Laan wil nu dus onafhankelijk onderzoek. "In de turnsport is te lang weggekeken. Nu met de geluiden uit de danswereld moeten we meteen iets in gang zetten", zegt ze. "Dat begint met constateren wat er aan de hand is."

Koumans verwacht dat de motie voor onderzoek wordt aangenomen. "Het zal voor mij een ontlading zijn. Daarnaast hoop ik dat er in de tussentijd snel een overkoepelend meldpunt komt voor grensoverschrijdend gedrag in de hele danssector, met korte lijnen naar de politie, juristen en hulpverlening."

D66 zal ook pleiten voor zo'n meldpunt, samen met GroenLinks, SP, Bij1 en PvdA en met steun van de VVD. "Bij het Centrum Veilige Sport komen heel weinig meldingen binnen", constateert Kamerlid Van der Laan. "Dat is verbonden aan NOC*NSF en sportbonden. Het is een drempel voor sporters om daar te melden."