Geen nader onderzoek naar gang van zaken rond fusiekwestie Scherpenzeel

Er komt geen nader onderzoek naar de gang van zaken rondom de door de provincie Gelderland gewenste herindeling van Scherpenzeel en het ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein van die gemeente. Een motie van de PVV kreeg gisteravond geen meerderheid in de Provinciale Staten tijdens een spoeddebat over de kwestie, schrijft Omroep Gelderland.

Vijf partijen wilden zo'n Statenonderzoek - een provinciale parlementaire enquête - omdat onduidelijk blijft wat er precies is gebeurd, gezegd en gemaild.

Fusieruzie

Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken trok vorige week de stekker uit de gedwongen herindeling Scherpenzeel-Barneveld, waar jarenlang binnen de provincie over was gesproken. Volgens Ollongren was er onvoldoende draagvlak voor de fusie en kan Scherpenzeel zelf nog op eigen benen staan. Binnen Scherpenzeel was er veel weerstand tegen de herindeling.

Na de definitieve streep door de fusie ontsloeg commissaris van de Koning John Berends op dezelfde dag nog waarnemend burgemeester Eppie Klein van Scherpenzeel. Binnen het dorp leeft het gevoel dat Klein, die ook tegen de fusie was, is ontslagen vanwege ergernis bij Berends door de rol die Klein speelde in de kwestie.

Berends ontkende dat in het debat met klem. "Er wordt een beeld gecreëerd, in dit geval door de voormalig ambtsdrager, alsof het iets is tussen ondergetekende en hemzelf", zei hij. "Daar is absoluut geen sprake van. Het gaat om bestuurlijk functioneren van in dit geval de waarnemend burgemeester en niet over persoonlijke verhoudingen."

Berends zei dat hij Ollongren eerder al had geïnformeerd over het voorgenomen ontslag van Klein, die volgens hem "niet betrouwbaar en niet open" was. Klein ontkende die aantijgingen. Berends peinsde er niet over het ontslag terug te draaien, ook al was een petitie om Klein weer in functie te krijgen bijna 2000 keer ondertekend in Scherpenzeel.

In gesprek met Ollongren

De Staten uitten nog wel kritiek op het besluit van Ollongren, dat onduidelijk gemotiveerd zou zijn. Door het Gelderse herindelingsbesluit te negeren, maakte de minister van de provincies een "tandeloze tijger", vond de VVD.

Een motie om in gesprek te gaan met Ollongren om uit te zoeken wat dit besluit betekent voor toekomstige soortgelijke zaken werd daarom wel aangenomen.