Brandbrief advocaten over bijstaan toeslagenouders: 'Wij weten helemaal niks'

"Dan kunnen wij in ieder geval zien wat het Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT, onderdeel van de Belastingdienst, opgericht voor afwikkeling van de toeslagenaffaire, red.) ziet en waar ze mee bezig zijn. Die kijken in dossiers en zien blijkbaar redenen om aanvragen af te wijzen. Maar die stukken krijgen wij dus niet."

"Wij willen weten wat er gebeurt, ook al gaat het traag", zei advocaat Else Weijsenfeld, een van de ondertekenaars van de brandbrief, in NOS Met het Oog op Morgen.

Een groep advocaten van gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire heeft een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. In de brief, die gisteravond kort voor het Kamerdebat over de toeslagenaffaire werd verstuurd, schrijven 220 advocaten dat ze niet in staat zijn hun werk goed te doen, omdat ze tegen "talloze problemen en hindernissen" aanlopen.

Net als de burger staan we erbij en kijken we ernaar.

Zonder dossier kan Weijsenfeld simpelweg niet haar werk doen, zegt ze, terwijl gedupeerden geregeld in nood zitten. Weijsenfeld: "Ik ben al vijftien jaar advocaat en altijd als ik bezwaar maak, krijg ik meteen het dossier. Die bespreek je dan met de cliënt. Dan kun je ook zien dat iemand misschien niet recht had op iets. Want dat kan ook zo zijn, maar dat weten we nu niet. We weten helemaal niks."

Daar komt bij dat Weijsenfeld zelden spoedig een reactie krijgt als ze aanklopt bij het UHT. "Of er komt helemaal geen reactie", zegt ze. "Wij hebben als advocaten ook geen speciale ingang waarmee we sneller kunnen communiceren, waardoor we cliënten daadwerkelijk iets kunnen meegeven, zodat ze denken: 'Ik heb een advocaat en daar heb ik wat aan'. Net als de burger staan we erbij en kijken we ernaar."

Zo snel mogelijk gesprek

De advocaten pleiten in de brandbrief daarom voor een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst om sneller geholpen te worden. Ook willen ze extra begeleiding van schade-experts voor het bepalen van de hoogte van de schade.

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) deelt de zorgen en werkt met de advocaten samen aan een voorstel tot een sneller werkproces. "Zo spoedig als mogelijk" wil de orde "tijdens een gesprek over de knelpunten die de advocaten tegenkomen", een verbetervoorstel aanbieden aan demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen), zegt een NOvA-woordvoerder tegen persbureau ANP.