Marokko na vierde zege in WK-kwalificatie al zeker van play-offs

De voetballers van Marokko kunnen zich opmaken voor de beslissende play-offs voor het WK van eind volgend jaar in Qatar.

In Rabat won de Marokkaanse ploeg het vierde WK-kwalificatieduel op rij. Dit keer was het team met 4-1 te sterk voor Guinee. Daardoor is de ploeg met nog twee duels te spelen al zeker van de volgende ronde.

Marokko begon met NEC-verdediger Souffian El Karouani (zaterdag nog debutant) en oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat in de basis. Ayoub El Kaabi, Selim Amallah (twee keer) en Sofiane Boufal maakten de doelpunten namens de Marokkaanse ploeg.

Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui zaten niet bij de selectie. De twee spelers hebben al langere tijd onenigheid met bondscoach Vahid Halilhodzic.

Play-offs in maart

Naast Marokko heeft ook Senegal zich geplaatst voor de play-offs in maart, dankzij een 3-1-zege bij Namibië. In totaal gaan tien Afrikaanse landen door naar de beslissende fase, waarbij in een uit- en thuisduel wordt beslist wie zich plaatst voor het WK.

In 2018 was Marokko voor het eerst in 20 jaar weer actief op een WK voetbal.