Na Duitsland heeft ook imponerend Denemarken WK-ticket binnen

Na rust opende Joakim Maehle met een slim schot in de korte hoek al snel de score, waarna er weinig meer gebeurde in Kopenhagen.

De thuisploeg begon fel en kreeg voor rust via Andreas Skov Olsen en Mikkel Damsgaard goede kansen. Aan de andere kant was er een mogelijkheid voor Martin Hinteregger.

Na Duitsland en gastland Qatar is ook Denemarken zeker van deelname aan het WK van 2022. De Denen stelden het ticket veilig door in Kopenhagen met 1-0 van Oostenrijk te winnen.

Engeland morste punten in groep I. De koploper kwam op Wembley niet verder dan 1-1 tegen Hongarije. Engeland had de overhand, maar Hongarije kwam voor rust op 0-1 via een penalty van Roland Sallai (overtreding Luke Shaw).

Hattrick Ronaldo

Portugal rekende in Faro met 5-0 af met Luxemburg. In de openingsfase benutte Ronaldo drie penalty's in vier minuten, al telden er maar twee omdat er eenmaal te vroeg was ingelopen.

Hij maakte na goals van Bruno Fernandes en João Palhinha ook de 5-0. Een magistrale omhaal van de aanvaller van Manchester United kon nog net worden gekeerd door doelman Anthony Moris.

Dankzij zijn hattrick scherpte de Portugees zijn wereldrecord van aantal internationale goals in het mannenvoetbal aan tot 115.