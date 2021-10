Netflix gaf Squid Game onterecht te lage leeftijdskwalificatie

Nederlandse kijkers van de hitserie Squid Game hebben bij de start van de serie op Netflix in september een verkeerde leeftijdsclassificatie te zien gekregen. Het kijkadvies was voor 12 jaar en ouder, maar dat had 16 jaar en ouder moeten zijn. Later heeft Netflix dit aangepast, schrijft NRC.

Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), dat onder meer verantwoordelijk is voor de Kijkwijzer, heeft aan NRC bevestigd dat de leeftijdsgrens niet juist was. Diensten als Netflix zijn wel zelf verantwoordelijk voor het tonen van de juiste leeftijdskwalificatie.

Netflix liet in een reactie aan NRC weten dat de richtlijnen van Kijkwijzer te hebben gevolgd en dit later zelf te hebben gecorrigeerd. Hoe lang de onjuiste classificatie te zien is geweest, maakten zowel het NICAM als Netflix niet bekend.

Kinderen kijken massaal Squid Game

In de Zuid-Koreaanse serie spelen honderden volwassen die in diepe schulden zitten een dodelijk spel om een enorm geldbedrag te winnen. In een kleurrijke omgeving spelen de deelnemers kinderspelletjes tegen elkaar, zoals Annemaria koekoek en touwtrekken. Wie af gaat bij een spel of niet op tijd klaar is, wordt bruut afgemaakt.

Squid Game staat in negentig landen bovenaan de lijst van best bekeken series en op sociale media zoals TikTok is het een ware hit. De serie bereikt daardoor ook massaal jonge kinderen, wat tot zorgen leidde bij ouders en docenten.

Kinderen op de basisschool zouden de spelletjes van de serie naspelen, waarna de verliezers worden geslagen, schreef een Belgische school aan ouders. Ook in Engeland werden ouders opgeroepen om hun kinderen niet naar de serie te laten kijken.

Ook al is Squid Game niet geschikt voor jonge kijkers, veel basisschoolkinderen hebben de hitserie toch gezien, bleek op deze school: