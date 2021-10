Nog meer verrassingen in Indian Wells: ook nummer twee Swiatek naar huis

Een dag na de uitschakeling van de als eerste geplaatste Karolína Plísková is in Indian Wells ook het doek voor de als tweede geplaatste Iga Swiatek gevallen. De Poolse was in de achtste finales niet opgewassen tegen Jelena Ostapenko: 4-6,3-6.

De winnares van Roland Garros in 2017 was de Roland Garros-kampioene van 2019 twee jaar geleden in Birmingham ook al eens de baas. Ditmaal leverde ze in de eerste set op 3-3 haar service in, maar met drie games op rij (twee breaks) won ze alsnog de set.

Swiatek leek het tij te keren en kwam op 3-1, maar daarna domineerde Ostapenko weer met haar mokerslagen en won de Poolse geen game meer.

Pegula schakelt Svitolina uit

Ook de als vierde geplaatste Jelina Svitolina bleef in de achtste finales steken. De Oekraïense boog met 1-6, 1-6 voor Jessica Pegula.