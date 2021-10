Jong Oranje zonder groots te spelen ruim langs Wales

Vier dagen na het moeizame gelijkspel in en tegen Zwitserland heeft Jong Oranje in Nijmegen een klinkende 5-0 zege geboekt op de leeftijdsgenoten van Wales. Dankzij de zege in de EK-kwalificatiereeks staat Nederland nu op een tweede plek in groep E, op drie punten van Zwitserland, dat wel een duel minder heeft gespeeld.

Bondscoach Erwin van de Looi voerde ten opzichte van het duel met de Zwitsers drie wijzigingen door in zijn basiselftal. Mitchel Bakker verving Ian Maatsen en Daniël van Kaam nam de plek in van Melayro Bogarde. Daishawn Redan kreeg de voorkeur boven Myron Boadu om de geblesseerde Brian Brobbey te vervangen.