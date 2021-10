Zwaargewonde bij schietpartij Bergen op Zoom, drie verdachten vast

Bij een schietpartij in Bergen op Zoom is iemand vanavond zwaargewond geraakt. Het incident vond rond half zeven plaats op de Wouwsestraatweg.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette een helikopter in om de schutter of schutters te achterhalen. Een half uur later kreeg de politie een melding van een andere schietpartij, anderhalve kilometer verwijderd van de plek waar de eerste schoten vielen.

Daarop werd een arrestatieteam ingezet dat auto's doorzocht en een theehuis binnenviel, meldt Omroep Brabant. Daarbij zijn twee verdachten aangehouden. Een derde verdachte is op een andere locatie gearresteerd.